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Патриарх Кирилл: Перед мусульманами и христианами стоит задача противостоять экстремизму
Перед мусульманами и христианами стоит задача противостоять экстремизму. И в данном контексте деятельность Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» представляет особую ценность и важность. Об этом заявил в Казани Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
«Россия имеет богатый опыт взаимоотношений с мусульманских миром. С момента создания Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир" Русская Православная Церковь активно участвует в его работе», – сказал Патриарх Кирилл на заседании группы, которое прошло в Казанской Ратуше.
По его мнению, Казань – это место, которое символизирует плодотворное взаимодействие людей разных религиозных убеждений на благо России.
«В этом городе мечети соседствуют с храмами, развивается мусульманское и православное богословие. Здесь христиане и мусульмане вместе сходятся на общую пользу», – подчеркнул епископ.
Говоря о ситуации в мире, он отметил, что нельзя не замечать «печальных последствий грубого вмешательства Запада в дела других стран». И, в частности, в дела Ближнего Востока.
Патриарх напомнил, что менее месяца назад исполнилось 10 лет с момента похищения террористами в Сирии митрополита Алеппского Павла и сиро-яковитского митрополита Алеппского Григория Иоанна Ибрагима.
«Мы до сих пор не знаем, какова учесть этих замечательных духовных лидеров. Так называемая "арабская весна" принесла лишь горе и беды народам этих стран, большинство из которых мусульмане», – заметил он.
Епископ добавил, что разрушение государственности сопровождалось настойчивыми попытками западных сил использовать религиозный фактор, стремлением внести вражду и разделение в общество по религиозному принципу.
«Все это вызвало всплеск жестокости и насилия, привело к росту террористических актов, исполнители которых прикрывались религиозными лозунгами. Уроки нашей собственной истории, истории других стран с ясностью свидетельствуют о недопустимости такого подхода», — констатировал он.
Московский патриархат много десятилетий поддерживает братские взаимоотношения с исламскими лидерами и организациями, а в последние годы эти контакты значительно активизировались. И каждая такая встреча проходит в обстановке взаимопонимания, заключил докладчик.
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