Абдулганиев: В РТ за пять лет исполнено более 37 тыс. заявок на догазификацию

За последние пять лет в Татарстане принято в работу почти 50 тыс. заявок на догазификацию, уже исполнено свыше 37 тыс. Об этом заявил Председатель Государственного Совета РТ Фарид Абдулганиев, выступая на церемонии подключения к газовой сети домов деревни Черное Озеро Нурлатского района республики, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Газ к границам участков подвели по региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций республики. «Газпром трансгаз Казань» построил и ввел в эксплуатацию в новом микрорайоне деревни Черное Озеро сеть газораспределения протяженностью более трех километров. Голубое топливо теперь стало доступно 32 домохозяйствам.

«Проектировщики, строители, специалисты приложили все усилия, чтобы сюда провести ветку газопровода и согреть дома голубым топливом. <...> Это событие – продолжение той большой работы по газификации частных домовладений и объектов социальной инфраструктуры, которая ведется руководством республики по поручению Президента страны Владимира Путина при неизменной поддержке Раиса <...> Рустама Минниханова», – заметил спикер татарстанского парламента.

«Раис республики ставит перед нами задачу, чтобы условия жизни сельских жителей были не хуже городских. И программа догазификации в немалой степени способствует этому», – подчеркнул Фарид Абдулганиев.

В рамках региональной программы с 2019 года в Нурлатском районе к газоснабжению подключены 443 дома, причем 68 – в этом году. В планах – подключение деревень Юган и Кзыл Юл, микрорайона Ипподромный в Нурлате и деревни Нариманово.

«Благодаря программе догазификации у сельчан появилась возможность отапливать дома экологическим и недорогим топливом. Это совсем другое качество жизни. В Нурлатском районе очень высокий показатель подключений – около 96%. Думаю, до конца года мы доведем это значение до 98%», – анонсировал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» и депутат Госсовета Рустем Усманов.

«За все время действия программы проложено уже 1,5 тыс. километров газопровода. Ваши 3,2 километра – тоже достойный вклад в развитие этой программы», – обратился к жителям Черного Озера заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев.

В свою очередь руководитель Нурлатского района Дамир Ишкинеев констатировал, что газ в деревне ждали десятилетиями. «Благодарю коллектив газовиков, которые в сжатые сроки качественно провели газопровод. Здесь были водные преграды и другие препятствия, которые надо было обходить. И сегодня люди встречают зиму с газовыми плитами и котлами», – отметил глава муниципалитета.

После завершения церемонии Фарид Абдулганиев побывал в гостях у семьи Рахматуллиных, в чей дом также провели газ. Он пообщался с Гульсирей Гусмановной – матерью погибшего участника специальной военной операции Руслана Рахматуллина. Ее сын служил на территории Донецкой и Луганской народных республик с октября 2024 года, заключив контракт.

«Для всей нашей деревни это большой день. Мы очень довольны. До этого мы все время заготавливали дрова. Спасибо руководству республики и района, что довели этот проект до конца», – сказала в ходе беседы Гульсиря Рахматуллина.