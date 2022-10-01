Минниханов поблагодарил пожилых татарстанцев за мудрость, отзывчивость и добросердечие

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики с видеообращением по случаю Международного дня пожилых людей.

«Уважаемые наши старшие товарищи, от всего сердца поздравляю вас с праздником! В нашей республике есть особая традиция: в каждой семье с детства учат с уважением относиться к людям старшего поколения. И наш долг — эту традицию сохранить», — подчеркнул Президент РТ.

«Спасибо вам за мудрость, отзывчивость и доброе сердце», — добавил Минниханов, после чего еще раз поздравил пожилых людей с их праздником на татарском языке.

Ранее Президент Татарстана предложил жителям региона сегодня пообщаться со своими дедушками и бабушками, а также родителями.