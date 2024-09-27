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«Гособоронзаказ выполняется в срок»: Минниханов поблагодарил главу «Ростеха» за работу
Раис РТ Рустам Минниханов в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана отметил плодотворную совместную работу с главой компании «Ростех» Сергеем Чемезовым.
«Хочу выразить слова благодарности компании „Ростех“ и лично Сергею Викторовичу Чемезову за совместную плодотворную работу. Предприятия оборонно-промышленного комплекса кратно увеличили выпуск продукции», — отметил руководитель республики.
Минниханов подчеркнул, что благодаря усилиям трудовых коллективов гособоронзаказ выполняется в полном объеме и в установленные сроки.
«Слова особой признательности — всем работникам предприятий оборонно-промышленного комплекса за важную и нужную работу», — поблагодарил Рустам Минниханов.
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