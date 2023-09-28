Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поблагодарил Чечню за теплый прием, оказанный деятелям культуры Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале прокомментировал проходящие в Чеченской Республике Дни культуры РТ.
«Наши мастера привезли на выставку изделия народных промыслов, открылась книжная выставка, проходят концерты мастеров искусств. Накануне с аншлагом прошел спектакль Атнинского гостеатра», — заметил Минниханов.
Раис РТ назвал Чеченскую Республику «братской» для Татарстана и поблагодарил за то, как там были приняты татарстанские деятели культуры. «Җылы каршы алуыгыз өчен рәхмәт дуслар (в переводе с татарского — „Спасибо за теплый прием, друзья“)», — написал он.
Ранее «Татар-информ» сообщал о Днях культуры Татарстана, проходящих в Чечне. Завершит их гала-концерт татарстанских мастеров искусств в Чеченской государственной филармонии имени А. Шахбулатова, в котором окажется задействован Государственный ансамбль песни и танца РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»