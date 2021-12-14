Минниханов поблагодарил Беглова за поддержку татарской общины Петербурга

Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня во время рабочего визита в северную столицу России встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Минниханов поблагодарил Беглова за внимание и поддержку деятельности татарских общественных организаций. «Общими усилиями мы создали первый культурный центр для большой татарской общины Санкт-Петербурга. Сегодня она насчитывает 31 тыс. человек», — отметил руководитель республики.

В свою очередь губернатор северной столицы обратил внимание на важность межрегионального сотрудничества. В этом году исполнилось 25 лет с момента выхода указа о создании Полномочного представительства Татарстана в Петербурге.

Кроме того, стороны в ходе встречи обсудили сотрудничество с КАМАЗом. Автогигант поставляет в Санкт-Петербург автобусы.

Фото: © tatarstan.ru

Показатели товарооборота между регионами в последнее время достигают 31 млрд рублей ежегодно. Из них более 26 млрд приходится на экспорт из Татарстана. Республика поставляет в Санкт-Петербург грузовые автомобили и автобусы (в том числе на сжиженном природном газе), шины, бензин, дизельное топливо, пластики, продукты питания и холодильники.

Среди перспективных направлений сотрудничества пресс-служба Президента РТ упоминает расширение поставок продукции грузовых автомобилей «КАМАЗ», в том числе по лизинговой схеме, сотрудничество с Судостроительной корпорацией «Ак Барс» и увеличение поставок лекарств и медицинских изделий предприятиям Петербурга.

Помимо этого, речь может идти о расширении поставок продукции Кукморского завода металлопосуды, налаживании сотрудничества АО «КазХимНии» с ООО «Кинеф», ООО «Киришинефтеоргсинтез» и ЗАО «Метахим» в части поставок костюмов химической защиты, увеличении поставок татарстанских продуктов питания, сотрудничестве в организации туристических обменов и продолжении обменов гастролями и выставками.