Рустам Минниханов встретился с татарской общественностью Санкт-Петербурга

Фото: пресс-служба Президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Татарский культурный центр города Санкт-Петербурга и встретился с татарской общественностью. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента Республики Татарстан Лилия Галимова.

В 2020 году Правительство Санкт-Петербурга выделило помещение в историческом центре города для организации национально-культурного центра. Правительство Республики Татарстан оказало материальную поддержку, а также помогло осуществить реставрационные и ремонтные работы в помещении.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

Татарский культурный центр города Санкт-Петербурга стал первой стационарной площадкой, где Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга» смогла вести свою деятельность и проводить мероприятия с ноября 2021 года.

В центре организуются показы татарских документальных и художественных фильмов, обустроили студию звукозаписи, а также универсальный вокально-хоровой и хореографический зал для татарских фольклорных ансамблей, оборудовали помещения для проведения совещаний, круглых столов, конференций.

Фото: © пресс-служба Президента РТ

После посещения культурного центра Рустам Минниханов встретился с татарской общественностью. В Санкт-Петербурге сейчас проживает 30 857 человек, в Ленинградской области 8 693. В городе и области работает несколько общественных организаций, среди них такие как «Татарская национально-культурная автономия Санкт-Петербурга», межрегиональная культурно-просветительская общественная организация «Татарская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области», «Татарское общество "Татарстан"», «Татарское дворянское собрание Санкт-Петербурга» и многие другие.