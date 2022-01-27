Минниханов: Плановая медпомощь детям должна оказываться в полном объеме

Взять на особый контроль вопрос обеспечения плановой медицинской помощи детям поручил Президент РТ Рустам Минниханов министру здравоохранения республики. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, помощь детям должна оказываться в полном объеме», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По словам Президента РТ, профильное министерство должно выстроить работу так, чтобы исключить риск при поступлении в медицинское учреждение возможного инфицирования детей.

Минниханов будет лично контролировать этот вопрос. О ситуации по оказанию плановой медицинской помощи детям ему будут докладывать в ежедневно.

Ранее на совещании с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин отметил, что несмотря на пандемию, в России нельзя прекратить оказание плановой медпомощи детям. Необходимо сделать все возможное для ее сохранения, сказал Президент.