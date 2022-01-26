Путин: Нельзя прекращать плановую медпомощь детям даже во время пандемии

Несмотря на пандемию, в России нельзя прекратить оказание плановой медпомощи детям. Необходимо сделать все возможное для ее сохранения, отметил на совещании с членами Правительства Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что ряд детских медучреждений сейчас сворачивают работу в этом направлении.

«Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, надо посмотреть, мы это делали в прошлом году, в позапрошлом», — подчеркнул глава государства и добавил, что регионам нужно оказать необходимую поддержку по этому направлению.

В ответ вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что плановая помощь будет сохранена, лишь в регионах с самой сложной обстановкой по Covid ее могут перевести в неотложный формат.

«У нас есть такое мероприятие в плане. Мы до конца января также должны принять соответствующее постановление Правительства. Мы не предполагаем останавливать всю плановую помощь», — заметила она.