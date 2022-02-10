Минниханов: Переход на одноуровневую систему не нарушит связь населения с местной властью

Фото: архив ИА «Татар-информ», Владимир Васильев

Переход на одноуровневую систему местного самоуправления не нарушит связь населения с местной властью. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на 29-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва при обсуждении поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Двухуровневая система местного самоуправления не совсем правильная. Такой системы нигде в мире нет. В любом случае при переходе на одноуровневую систему все структуры останутся, [как] и люди. Просто они будут работать в рамках полномочий муниципального округа. Мы также будем наши структуры на местах поддерживать, потому что именно этот уровень более контактирует с населением. Вся наша инфраструктура сохранится, а также программы по обеспечению транспортом, цифровизации», — сказал руководитель республики.

Минниханов подчеркнул, что не видит каких-либо проблем при переходе с двухуровневой системы местного самоуправления на одноуровневую. «Просто более эффективно должна работать система муниципальных и городских округов и их представители на местах. Не думаю, что будет какое-то ухудшение. Мы всё это оценили, рассмотрели плюсы и минусы, мы не видим каких-то угроз. У нас связь на местах останется. Будет одна вертикаль и представители на местах. То есть я не вижу, что будет какое-то ухудшение», — заметил он.

Президент РТ добавил, что руководство республики всегда опиралось на поселения. «Мы их не отторгаем. Но мы всё это уже прошли — собирали, делили. Лучше, если район будет функционировать полностью как одно целое, представители районного центра будут на местах. Думаю, эта система хуже работать не будет, — отметил он. — Не надо делить на федеральные или субъектовые, простому гражданину не важно, как всё это называется, ему важно, чтобы его интересы были соблюдены».

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин уточнил, что появится совершенно новый федеральный закон, который достаточно серьезно пересматривает систему местного самоуправления. «И мы его обсуждали перед тем, как поддержать концептуально. Сейчас речь идет о поправках, чтобы сохранить на перспективу то положительное, что есть», — продолжил он.

По словам главы парламента, рабочая группа, созданная в республике для проработки поправок к законопроекту о местном самоуправлении, не упраздняется. После принятия федерального закона она продолжит работу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Государственный Совет Татарстана внесет в Госдуму 13 поправок к федеральному законопроекту «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».