Минниханов переназначил Айдара Ахтареева представителем Татарстана в Узбекистане

Раис Татарстана Рустам Минниханов вновь назначил Айдара Ахтареева на пост представителя Республики Татарстан в Узбекистане. Соответствующий указ опубликован на сайте Раиса РТ.

«Назначить Ахтареева Айдара Азатовича с 9 января 2026 года представителем Республики Татарстан в Республике Узбекистан сроком на три года», – сказано в документе.

Ахтареев стал представителем РТ в Узбекистане 9 января 2020 года, сменив Рамиля Шакирова. Его полномочия продлевались в 2023 году.

Айдар Ахтареев окончил Казанский государственный университет в 2004 году, затем, в 2007-м, аспирантуру в alma mater. С 2007 по 2011 год работал младшим научным сотрудников в Казанском университете, с 2011 по 2013 год – в аналитическом отделе и отделе официального протокола Министерства промышленности и торговли РТ. На протяжении семи лет, с 2013 по 2020 год, возглавлял отдел международных связей Минпромторга РТ.