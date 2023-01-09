Минниханов вновь назначил Айдара Ахтареева представителем Татарстана в Узбекистане

Президент РТ Рустам Минниханов продлил полномочия Айдара Ахтареева в должности представителя Республики Татарстан в Узбекистане. Он приступит к своим обязанностям с сегодняшнего числа, следует из указа руководителя РТ.

«Назначить Ахтареева Айдара Азатовича с 9 января 2023 года представителем Республики Татарстан в Республике Узбекистан сроком на три года», — говорится в документе.

Ахтареев занимает эту должность с 9 января 2020 года. До назначения в течение семи лет — с 2013 по 2020 год — работал в отделе международных связей Минпромторга РТ, ранее трудился в КФУ и аналитическом отделе, отделе официального протокола Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.