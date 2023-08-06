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Минниханов передал подписчикам «горячий привет» от Акдуса
Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с прогулки с алабаем Акдусом.
«Акдустан сезгә ялкынлы кайнар җәйге сәлам! (От Акдуса вам горячий привет – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.
Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.
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