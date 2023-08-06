Минниханов передал подписчикам «горячий привет» от Акдуса

Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с прогулки с алабаем Акдусом.

«Акдустан сезгә ялкынлы кайнар җәйге сәлам! (От Акдуса вам горячий привет – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.