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Общество 6 августа 2023 14:06

Минниханов передал подписчикам «горячий привет» от Акдуса

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Раис Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем телеграм-канале новую фотографию с прогулки с алабаем Акдусом.

«Акдустан сезгә ялкынлы кайнар җәйге сәлам! (От Акдуса вам горячий привет – перевод с тат.)», – написал руководитель республики.

Напомним, щенка алабая белого окраса Раису Татарстана подарил экс-президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов. Рустам Минниханов регулярно делится фотографиями с прогулок с домашним питомцем – снимки набирают много положительных реакций.

#Рустам Минниханов
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