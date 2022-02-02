Минниханов находится с рабочей поездкой в Елабужском районе РТ

Фото: © Пресс-служба Президент РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня находится с рабочей поездкой Елабужском муниципальном районе. Здесь руководитель республики вместе с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой и председателем правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрием Коновым посетили производственные площадки ОЭЗ «Алабуга».

Как сообщает пресс-служба Президента РТ, гостям был презентован промышленный потенциал ОЭЗ и точки ее дальнейшего роста. Им также рассказали о резидентах ОЭЗ, которых в настоящее время насчитывается 57.

Затем гости ознакомились с деятельностью образовательного центра «Алабуга Политех». Представляя потенциал центра, генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев отметил, что на сегодня «Алабуга Политех» является одним из лучших центров подготовки кадров в стране. И уже доказал свою эффективность.

«Алабуга Политех» был создан для реализации образовательных программ в ОЭЗ «Алабуга». Здесь обеспечивается практическая подготовка студентов по наиболее востребованным резидентами ОЭЗ «Алабуга» направлениям.

Предполагается, что на базе «Алабуга Политех» будет создана образовательная инфраструктура мирового уровня по подготовке рабочих специальностей до 10 тысяч студентов в год. В центре рассчитывают, что студенты будут приезжать со всей страны.

После осмотра производственных площадей состоялось совещание по вопросам сотрудничества ПАО «СИБУР Холдинг» и ОЭЗ «Алабуга».