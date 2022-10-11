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Ру Тат
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Официальная хроника
11 октября 2022  11:40

Минниханов ознакомился с технологией производства шин на заводе в Ангрене

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Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил резинотехнический завод в городе Ангрен. Руководитель республики находится с рабочей поездкой в Узбекистане.

ООО Birinchi Rezinotexnika Zavodi выпускает конвейерные ленты, сельскохозяйственные и автомобильные шины. Мощность производства — 3 млн автомобильных и 200 тыс. сельскохозяйственных шин в год.

Фото: пресс-служба Президента РТ.  

«Президенту показали производство и рассказали об особенностях технологии производства», — передает пресс-служба руководителя республики.

О том, как прошел первый день визита Рустама Минниханова в Узбекистан, читайте в материале «Татар-информа».

#Рустам Минниханов
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