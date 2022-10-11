Минниханов ознакомился с технологией производства шин на заводе в Ангрене

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил резинотехнический завод в городе Ангрен. Руководитель республики находится с рабочей поездкой в Узбекистане.

ООО Birinchi Rezinotexnika Zavodi выпускает конвейерные ленты, сельскохозяйственные и автомобильные шины. Мощность производства — 3 млн автомобильных и 200 тыс. сельскохозяйственных шин в год.

Фото: пресс-служба Президента РТ.

«Президенту показали производство и рассказали об особенностях технологии производства», — передает пресс-служба руководителя республики.

О том, как прошел первый день визита Рустама Минниханова в Узбекистан, читайте в материале «Татар-информа».