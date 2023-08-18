Минниханов ознакомился с технологией производства игрушек из сырья татарстанской компании

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил индустриальный парк «Мастер» в Димитровграде, который открылся в 2018 году при поддержке Правительства Ульяновской области и ПАО «КАМАЗ». В числе прочего руководитель республики ознакомился с технологией производства игрушек из сырья, которое закупается у «Нижнекамскнефтехима». Сопровождал Минниханова губернатор региона Алексей Русских.

Индустриальный парк «Мастер» создавался на основе татарстанского КИП «Мастер». Сейчас в здании площадью 135 тыс. кв. м располагаются 15 тыс. офисных помещений. Парк полностью оснащен всей необходимой инфраструктурой.

Сегодня парком сформирован один из самых полных пакетов поддержки для бизнеса, а резиденты могут получить дополнительные преференции, рассказали Минниханову. На сегодняшний день это более 30 компаний, которые создали 566 рабочих мест.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В числе крупных арендаторов – производитель детских игрушек «Полесье-ДГ». Это предприятие включает в себя производственные площадки в Беларуси, России, Турции и Узбекистане. Здесь изготавливают более 4 тыс. наименований игрушек, в том числе конструкторы, машинки, велосипеды, электромобили и многое другое.

Минниханов ознакомился с технологией производства игрушек. Директор компании пояснил, что более 80% сырья компания закупает у «Нижнекамскнефтехима».

Помимо этого, Раису РТ показали образцы навесной и прицепной сельхозтехники, выпускаемые на территории индустриального парка, сообщает его пресс-служба.

Напомним, Минниханов сегодня находится с визитом в Ульяновской области. Сегодня он также посетил Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР) и стройплощадку многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах.