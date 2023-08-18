Минниханов осмотрел строящийся многоцелевой ядерный реактор в Димитровграде

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочей поездкой в Димитровграде, посетил сегодня Государственный научный центр – Научно-исследовательский институт атомных реакторов (НИИАР). Он также осмотрел стройплощадку многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), в строительстве которого задействованы студотряды Татарстана, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Пояснения руководителю республики давал сопровождавший его глава региона Алексей Русских.

НИИАР – это крупнейший в Европе научный центр исследовательских работ в области ядерной технологии и различных вопросов атомной энергетики. Здесь на основе наукоемких технологий под эгидой МАГАТЭ проводят исследования в области реакторных испытаний, реакторного материаловедения, радиохимии, топливных циклов и так далее.

Минниханов оценил строящийся многоцелевой реактор, который является важнейшим объектом развития атомной отрасли в России. Ожидается, что он обеспечит лидерство страны в развитии инновационных реакторных технологий на следующие полвека.

Объект начали возводить в 2015 году, запустить его планируется в 2027 году. В строительстве задействованы студотряды, в числе которых – татарстанцы. Всего на сегодня здесь трудятся 14 студентов из различных вузов республики.

«Вы участвуете в реализации проекта мирового масштаба. Это уникальный объект, нигде в мире такого нет», – обратился к ним Минниханов, пожелав успехов.

Кроме того, Раис РТ в сопровождении Алексея Русских осмотрел в Дмитровграде научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии Федерального медико-биологического агентства России. Это одно из самых крупных подобных учреждений, на базе которого представлены все существующие методы диагностики и лечения онкозаболеваний, используемые в ядерной медицине.

Кроме того, Минниханову рассказали о работе Центра ядерной медицины (ЦЯМ), который объединяет отделение радионуклидной терапии и обеспечивает целостный подход к оказанию лечебно-диагностических мероприятий.

Видео: rais.tatarstan.ru