Минниханов ознакомился с реконструкцией Апастовского молочного комбината

Президент Татарстана Рустам Минниханов побывал с рабочей поездкой в Апастовском районе РТ, где ознакомился с ходом посевной кампании и реконструкции Апастовского молочного комбината.

Сразу по прибытии в Апастово гость встретился с руководителями хозяйств, инвесторами и главами поселений района. Стороны обсудили вопросы развития муниципального образования, состоялась презентация инвестпроектов района.

О ситуации с посевной доложил глава Апастовского района Равиль Хисамутдинов. Так, весенне-полевые работы произведены на площади более 11 тыс. га (около 41% от общей площади посевов). На полях работает 49 посевных комплексов, при хорошей погоде завершить посевную хотят в течение 7-8 дней.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров сообщил, что в отрасли животноводства в Апастовском районе поголовье сохранено на уровне прошлого года, есть положительная динамика в продуктивности поголовья. Возводятся новые животноводческие фермы, аграрии участвуют в грантовых программах поддержки села. Район также хорошо работает в части развития личных подсобных хозяйств.

Рустам Минниханов положительно оценил развитие Апастовского района и пожелал сельчанам хорошей работы.

Также он напомнил о важности вакцинации от коронавируса, добавив, что в республику поступает достаточное количество вакцины. Берегите себя и своих близких, подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов и сопровождающие его лица возложили цветы к памятнику павшим в годы Великой Отечественной войны, возведенному в селе Давликеево в 2005 году.

Также руководитель республики осмотрел сельский Дом культуры после капитального ремонта, работы выполнены за счет республиканских средств. Произведен ремонт кровли, фасадов, инженерных сетей, заменены окна и двери, благоустроена территория вокруг здания. Здесь работают несколько клубных формирований, открыта библиотека, читатели библиотеки имеют доступ в Сеть.

Далее Рустам Минниханов ознакомился с ходом реконструкции завода ООО «Апастовский молочный комбинат». Компания-инвестор ведет активную деятельность по восстановлению завода. Президент положительно оценил деятельность компании в части восстановления молокозавода и его дальнейшего переоборудования.

Также Президент республики побывал с рабочей поездкой в Кайбицком районе РТ.