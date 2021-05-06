Минниханов: В Кайбицком районе сельскому хозяйству уделяется большое внимание

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил с рабочей поездкой Кайбицкий район РТ — он обсудил с аграриями темпы посевной кампании и ознакомился с реализацией госпрограмм.

Встреча прошла на поле рядом с селом Большое Подберезье. Глава района Альберт Рахматуллин доложил, что в структуре посевных площадей зерновые культуры занимают 32 тыс. га, из которых под яровые отведено 20,7 тыс. га. Сев выполнен на 30%.

На полевых работах задействовано свыше тысячи человек и более ста единиц техники. Посевную кампанию в районе планируют завершить к 12 мая.

«Заготовили более 7 тыс. тонн семян, из которых 90% это репродукционные. В этом году в хозяйствах накопили 52 кг минеральных удобрений на гектар — это больше чем годом ранее. Все хозяйства на сегодня обеспечены дизельным топливом», — рассказал руководитель муниципалитета.

Глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров напомнил, что району надо улучшить показатели в сфере животноводства — по сравнению с прошлым годом наблюдается небольшое снижение поголовья.

Рустам Минниханов призвал активнее развивать животноводческие фермы, использовать гранты и другие формы поддержки сельчан. В целом руководитель республики остался доволен общей картиной — он отметил, что в районе сельскому хозяйству уделяется большое внимание.

«Мы сейчас посмотрели: все поля у вас обработаны, везде организована работа», — подчеркнул Президент РТ.

После он посетил село Большое Подберезье, где возложил цветы к обелиску в память павших в годы Великой Отечественной войны, осмотрел деревянный храм, построенный при поддержке местных меценатов на месте разрушенного еще в советские годы каменного храма в честь преподобного Сергия Радонежского.

Также гость посетил музейный комплекс, посвященный истории землепашества и сельского быта. На территории 22 тыс. кв. метров расположены две ветряные мельницы, водяная мельница, старинные амбары, русская крестьянская изба. В экспозиции представлены различные сельхозмашины, сельскохозяйственные орудия труда, конные телеги и разные сани XIX и XX веков. Рустам Минниханов высоко оценил новый музейный комплекс и предложил активнее привлекать сюда туристов.

Фото: пресс-служба Президента РТ.