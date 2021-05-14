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Ру Тат
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14 мая 2021  09:52

Минниханов ознакомился с работой приборостроительной компании в Перми

Минниханов ознакомился с работой приборостроительной компании в Перми
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Президент Татарстана побывал в Пермской научно-производственной приборостроительной компании. С деятельностью предприятия он ознакомился в рамках рабочего визита в Пермский край, сообщила пресс-секретарь Президента РТ Лилия Галимова.
На предприятии занимаются производством волоконно-оптических гироскопов, инерциальных датчиков (акселерометры, гироскопы), навигационных приборов и систем для наземных подвижных объектов. Также пермская компания занимается авиационным приборостроением, разработками и изготовлением изделий морской и наземной техники.

Ранее руководить республики посетил технопарк высоких технологий Morion Digital.

Фото пресс-службы Президента РТ

пермский край Рустам Минниханов
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