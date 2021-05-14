Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае, куда прибыл с рабочим визитом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустаму Минниханову показали производственную площадку ООО „Проморобот“. Где продемонстрировали работу человекоподобного робота-консультанта», — отметила Галимова.

Morion Digital — это один из крупнейших частных технопарков в России. Резидентами технопарка являются более 30 компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий — от современных систем связи и интернета вещей до робототехники и искусственного интеллекта.