news_header_top_970_100
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Красный Крест открыл сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Минниханов: Ураза-байрам отражает стремление мусульман к миру, добру и благочестию
Путин попросил Минниханова оказать дополнительную помощь семьям пострадавших в Казани
Ру Тат
news_header_bot_970_100
14 мая 2021  08:42

Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае

Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае
news_top_970_100

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил технопарк высоких технологий Morion Digital в Пермском крае, куда прибыл с рабочим визитом. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустаму Минниханову показали производственную площадку ООО „Проморобот“. Где продемонстрировали работу человекоподобного робота-консультанта», — отметила Галимова.

Morion Digital — это один из крупнейших частных технопарков в России. Резидентами технопарка являются более 30 компаний от стартапов до корпораций, работающих в области высоких технологий — от современных систем связи и интернета вещей до робототехники и искусственного интеллекта.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное