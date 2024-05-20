Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Детский инклюзивный центр на Ипподромной откроется в Казани этим летом
В течение лета, ориентировочно — 8 июля, на улице Ипподромная в столице Татарстана заработает новый детский инклюзивный центр. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила сегодня директор АНО «Добрая Казань» Татьяна Мерзлякова.
«Здесь помимо учебно-тренировочной квартиры для ребят с ментальными нарушениями будет функционировать нейрогруппа для детей от четырех до шести лет, группа адаптивной физической культуры и спорта, творческий класс, центр моторной интеграции и коррекции. Также будут охвачены и многие другие направления», — пояснила спикер.
К тому же 1 июня в парке «Черное озеро» пройдет традиционная благотворительная регата радиоуправляемых кораблей. Все собранные средства пойдут на оборудование комнаты сенсорно-моторной коррекции в новом центре.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что общая площадь центра, который появится по адресу: ул. Ипподромная, 18, составит 224 кв. метра.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»