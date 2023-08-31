Минниханов ознакомился с новейшими достижениями нефтехимии в дорожном строительстве

Новинки нефтехимической продукции Татарстана в сфере дорожного строительства презентовали сегодня Раису Татарстана Рустаму Минниханову на заседании круглого стола Минтранса РТ в рамках Татарстанского нефтехимического форума.

«Мы строим большое количество дорог и важно, чтобы эти дороги были качественными и долговечными», — отметил руководитель республики перед презентацией.

Первым выступил представитель «Автодора» с технологией повышения устойчивости дорожного полотна с учетом адаптации к различным погодным условиям.

Компания «Поток Плюс» показала новый адгезионный состав для битума, который повышает прочность и, как следствие, долговечность асфальтового покрытия. «Апатэк» поделилась опытом по изготовлению и использованию мостовых конструкций из полимерных композиционных материалов.

Последним выступающим стал представитель компании «Газпромнефть — битумные материалы». Он презентовал новые методы герметизации швов между укладываемыми полосами асфальта.

«Многое предстоит сделать. Причем надо учитывать, что климат меняется, циклы меняются, нагрузка на дорожное полотно тоже меняется. Спасибо всем за плодотворную работу», — завершил заседание Минниханов.