Минниханов отметил значимость опыта Татарстана для мира и исламских стран

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Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил, что Татарстан сыграл немаловажную роль в процессе присоединения России к Организации исламского сотрудничества (ОИС) в качестве наблюдателя, а также в дальнейшем укреплении связей с мусульманским миром. Об этом он сообщил в интервью к 20-летию присоединения России к ОИС в качестве наблюдателя, опубликованном на официальном портале Раиса РТ.

По словам Минниханова, уже в 1990-е годы республика начала активно выстраивать внешнеэкономические связи с мусульманскими странами, опираясь как на промышленный потенциал региона, так и на многовековую исламскую традицию. Благодаря богатому опыту межрелигиозного и межнационального согласия, республика выработала уникальный подход, получивший международное признание как «модель Татарстана».

«Совместное мирное проживание и сотрудничество в течение многих веков мусульман и православных, а также представителей других религий на нашей земле стало хорошей возможностью для диалога и обмена опытом. Татарстан активно выступал за расширение международных связей России с мусульманским миром, подчеркивая важность межрелигиозного мира и стабильности», — отметил Минниханов.

Особое значение имеет деятельность Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», созданной в 2006 году при активном участии Татарстана. В числе её первых сопредседателей – первый Президент Татарстана Минтимер Шаймиев и выдающийся государственный деятель Евгений Примаков. С 2014 года Группу возглавляет сам Минниханов по поручению Президента России Владимира Путина.

Группа, по его словам, стала авторитетной международной площадкой для взаимодействия с политическими, религиозными и научными элитами исламских стран. Она занимается продвижением культурного и экономического сотрудничества, укреплением традиционных ценностей, а также противодействием идеям религиозного экстремизма.

«Работа Группы на современном этапе призвана способствовать взаимодействию Российской Федерации с элитами мусульманских стран и созданию инструмента "мягкой силы"», — подчеркнул Раис Татарстана.

Минниханов напомнил, что заседания Группы проходят как в России, так и за рубежом. Так, в декабре 2024 года встреча прошла в Малайзии, а в мае 2025 года — в Казани. Почётным гостем на обоих мероприятиях стал Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, что подчеркивает высокий международный статус диалоговой площадки.