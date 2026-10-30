Рустам Минниханов чествовал «Динамо-Ак Барс» с 24-м чемпионством России

Фото: "Татар-информ"

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов сегодня в Губернаторском дворце Казанского Кремля торжественно чествовал казанскую команду по хоккею на траве «Динамо – Ак Барс». В начале октября команда Араика Маргаряна в 24-й раз в своей истории завоевала титул чемпиона России по хоккею на траве среди мужских команд.

«Этот год стал еще одной яркой страницей богатой истории клуба, которая подтвердила ваш статус лидера отечественного спорта. Победа в Чемпионате России историческая: это уже 24-й тур чемпионатов страны в копилке достижений татарстанского спорта. Кроме того, команда укрепила свое превосходство, завоевав Кубок и Суперкубок России – очередное свидетельство стабильности и мастерства коллектива на всех фронтах соревнований.

«Динамо – Ак Барс» по праву носит звание самого титулованного клуба страны, каждый матч сезона 2026 года демонстрировал вашу волю к победе, командный дух и высочайший профессионализм. Эти победы стали возможными благодаря слаженной работе всей команды. Хочу выразить признательность за стратегическое видение, поддержку и создание условий руководству и персоналу клуба, спонсорам и партнерам. Отдельные слова благодарности хочу адресовать тренерскому штабу: ваш опыт, тактическая мудрость и умение раскрыть потенциал каждого игрока превратили коллектив в настоящую чемпионскую машину.

И конечно, спасибо нашим преданным болельщикам. Кадэрле дуслар, дорогие друзья, поздравляю вас с этими замечательными результатами, желаю всем вам крепкого здоровья, энергии, новых спортивных вершин. Пусть следующие сезоны будут столь же триумфальными! Пусть казанский хоккей на траве продолжает греметь на всю страну», – подытожил Рустам Нургалиевич.

После поочередно были награждены медалями и благодарностями все игроки клуба, а также персонал и тренеры. Особой медалью «За доблестный труд» был награжден вратарь команды Андрей Серебряков.

Также команде был вручен сертификат на 5 миллионов рублей за победу на Чемпионате России по хоккею на траве.

В ответ главный тренер команды Араик Маргарян заявил, что эта победа – общая для всех, ведь в клубе чувствуют огромную поддержку Татарстана и лично Раиса Республики. Он отметил, что команда за весь сезон проиграла лишь одну игру. А также напомнил, что помимо работы в клубе он также возглавляет сборную России по хоккею на траве, где из двадцати человек двенадцать игроков и два тренера – из казанского «Динамо – Ак Барса». Команда участвовала в турнирах в Омане, Китае, Белоруссии и других странах, не проиграв ни одного матча.

«Имею право заявить: игроки понимают, что представляют Татарстан и, естественно, Россию. Скажу откровенно, это наша общая победа, потому что команда видит, даже молодежь, какую поддержку получает», – отметил Маргарян, после чего вручил Рустаму Минниханову трофей, который команда выиграла на турнире в Китае.