Минниханов отметил рост интереса отечественных и зарубежных партнеров к KazanForum

Фото: rais.tatarstan.ru

Площадка Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» вызывает все больший интерес у российских и зарубежных партнеров. Об этом сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании оргкомитета по подготовке форума в 2026 году, которое прошло в Москве, передает пресс-служба руководителя республики.

Заместитель Председателя Правительства РФ, глава оргкомитета форума Марат Хуснуллин отметил, что по итогам первого заседания в сентябре были подведены результаты прошедшего форума и поставлены задачи на следующий год.

По его словам, подготовительная работа уже продвинулась: сформированы предложения по деловой программе и выставочной экспозиции, направлены приглашения участникам и спикерам. Вместе с тем он подчеркнул необходимость в кратчайшие сроки закрыть оставшиеся пункты протокола и обеспечить высокий уровень подготовки мероприятий 2026 года.

Минниханов напомнил, что Татарстан активно развивает сотрудничество со странами Исламского мира. На государства Организации исламского сотрудничества (ОИС) приходится около половины внешнеторгового оборота республики, который по итогам девяти месяцев текущего года превысил 5,1 млрд долларов.

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана поблагодарил федеральные органы власти и партнеров за предложения по наполнению деловой программы. Он отметил активную работу по привлечению промышленных предприятий и регионов к участию в международной выставке, а также инициативы по развитию халяль-направления и подготовке инвестиционных проектов. В настоящее время сформирован перечень более чем из 100 проектов от федеральных ведомств и субъектов РФ.

Продвижение «KazanForum» и российских инвестпроектов ведется в рамках бизнес-миссий, рабочих визитов и участия в международных форумах. В частности, в ноябре при участии Марата Хуснуллина прошел бизнес-форум в Омане, а делегации Татарстана посетили Турцию, Малайзию, Оман, Бахрейн, Иран, Саудовскую Аравию, Египет, страны СНГ и ряд других государств. Это позволило расширить круг потенциальных участников форума. Также достигнута договоренность о проведении очередного заседания Российско-Эмиратской межправкомиссии в Казани в рамках «KazanForum».

Минниханов подчеркнул ведущую роль Татарстана в диалоге с Исламским миром, отметив визиты в Казань Короля и Премьер-министра Малайзии, национального лидера Туркменистана, руководителей ОИС и ИСЕСКО, а также министров и послов. Он сообщил, что 26 декабря в Казани планируется открытие представительства AAOIFI – ведущей международной организации по стандартам исламских финансов.

«Эта инициатива станет качественным прорывом – от консультаций мы переходим к системной совместной работе», – сказал он.

Фото: rais.tatarstan.ru

Отдельно Раис Татарстана обозначил приоритеты по развитию агроэкспорта и IT-сектора. Он предложил проработать «дорожную карту» по продвижению российской сельхозпродукции на рынки стран ОИС, а также поддержать экспортно ориентированные IT-компании. В числе инициатив – продвижение отечественного мессенджера MAX с учетом культурных и региональных особенностей.

Минниханов также напомнил, что в 2026 году форум пройдет в рамках знакового события – получения Казанью статуса культурной столицы исламского мира. Официальное открытие Года «Казань – культурная столица исламского мира» состоится в рамках «KazanForum», где запланировано и заседание министров культуры стран ОИС.

В настоящее время продолжается формирование деловой программы, ведется подготовка Съезда национальных банков стран ОИС, приглашения направлены в 24 государства. Региональный оргкомитет планирует разослать около тысячи приглашений от имени Раиса республики.

«Убежден, совместными усилиями предстоящий "KazanForum" будет организован на высоком и достойном уровне», – заявил Минниханов.

XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum» пройдет в Казани с 12 по 17 мая 2026 года.