Общество 7 февраля 2026 11:48

Минниханов отметил патриотическое значение герба и флага Татарстана

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что герб и флаг республики всегда сопровождают татарстанских бойцов, выполняющих свой воинский долг. Об этом он заявил во время еженедельного совещания в Доме Правительства РТ.

«С гербом и флагом наши бойцы сегодня отстаивают безопасность Отечества. Там, где татарстанские бойцы выполняют свой воинский долг, наряду с государственными символами Российской Федерации присутствуют и символы Республики Татарстан. И флаг, и герб всегда вместе с ними», – цитирует его слова пресс-служба татарстанского лидера.

Минниханов напомнил, что герб Татарстана был утвержден в 1992 году. Он также отметил, что уважение к государственным символам формирует чувство патриотизма и ответственности за Родину.

Ранее Раис также поздравил жителей республики с Днем Государственного герба в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что основной элемент герба – Белый барс – известен не только в регионах России, но и за ее пределами.

«Крылатый барс известен во всех уголках нашей республики и за ее пределами. С Днем Государственного герба Республики Татарстан, друзья!» – написал Минниханов.

#Рустам Минниханов #флаг Татарстана #военнослужащие
