Руc Тат
16+
Общество 7 февраля 2026 10:27

Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Государственного герба республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Государственного герба. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале, сопроводив его видео с крылатым барсом на фоне Казанского Кремля.

Минниханов напомнил, что герб был учрежден 34 года назад. С тех пор он стал символом, которым гордится весь многонациональный Татарстан.

«Крылатый барс известен во всех уголках нашей республики и за ее пределами. С Днем Государственного герба Республики Татарстан, друзья!», – подытожил Раис РТ.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov

#Рустам Минниханов
