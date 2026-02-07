Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Государственного герба республики
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с Днем Государственного герба. Соответствующий пост он опубликовал в своем телеграм-канале, сопроводив его видео с крылатым барсом на фоне Казанского Кремля.
Минниханов напомнил, что герб был учрежден 34 года назад. С тех пор он стал символом, которым гордится весь многонациональный Татарстан.
«Крылатый барс известен во всех уголках нашей республики и за ее пределами. С Днем Государственного герба Республики Татарстан, друзья!», – подытожил Раис РТ.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov