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Минниханов отменил режим ЧС, введенный в июле из-за засухи во всех районах Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ, который отменяет режим чрезвычайной ситуации, введенный в начале июля из-за жаркой погоды во всех 43 муниципальных районах республики. Документ появился на портале правовой информации.
«В связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершения мероприятий по преодолению последствий ЧС отменить режим чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации <...>», – сказано в документе.
Режим чрезвычайной ситуации был введен 3 июля и должен был действовать до особого распоряжения. Напомним, в республике сложились плохие метеоусловия – так, при норме 60 мм осадков в среднем в регионе выпало всего 15 мм, наблюдалась почвенная и атмосферная засуха.
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