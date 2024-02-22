Минниханов: Открытие «Игр будущего» прошло успешно — таким же должен быть сам турнир

Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил всех участников и гостей Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего». Он назвал прошедшую накануне в Казани церемонию открытия успешной.

«Считаю прошедшую вчера церемонию открытия успешной, такими же должны быть и сами соревнования. Спасибо главам государств, прибывшим в Казань по приглашению [Президента России] Владимира Владимировича! Большая честь для Татарстана принимать таких высоких гостей. Рад, что смогли найти возможность и провели содержательные и перспективные переговоры», – написал руководитель республики в своем телеграм-канале.

Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество и пригласил представителей этих стран вновь посетить республику с визитом. Отдельную благодарность Рустам Минниханов выразил делегациям Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

«Казанда булган сөйләшүләр һәм килешүләр дәвамлы булсын. Сезне һәрвакыт кунакка көтеп калабыз! (Пусть переговоры и достигнутые в Казани договоренности будут продолжены. Мы всегда ждем вас в гости! – перевод с татарского)», – сказал Раис РТ.

Также руководитель республики отдельно поблагодарил Президента Беларуси Александра Лукашенко, который, напомним, оставил запись в Книге почетных гостем и подарил Минниханову ручку с золотым пером с пожеланием «подписывать свои самые лучшие решения».