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Минниханов открыл старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности»
Всероссийский старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности» открылся сегодня в Казани в Национальной библиотеке РТ с участием Раиса Татарстана Рустама Минниханова.
Форум собрал около 200 участников, среди которых представители духовенства старообрядческих общин России и зарубежья — Австралии, Казахстана, Молдовы, США. Это многодетные семьи, предприниматели, мастера народных промыслов.
«Форум станет заметным событием не только республиканского, но и общероссийского масштаба. История старообрядчества самым тесным образом связана с историей нашей республики и ее многонациональным народом. Старообрядцы наряду с мусульманами, представителями русской православной церкви и других религий и конфессий на протяжении многих веков играли важную роль в жизни республики», – сказал Рустам Минниханов на открытии форума.
По его словам, сегодня Татарстан продолжает оставаться значимым центром старообрядчества. А нынешний форум — яркое тому подтверждение.
На пленарной части форума о своем пути к старообрядчеству рассказал предприниматель Роман (Роберт) Стабблбайн, переехавший в Крым из США. Выступил председатель Приморской региональной общественной организации «Содействие в переселении и адаптации соотечественников-старообрядцев» Авраам Калугин. Он родом из Бразилии и отлично говорит на русском языке, который считает своим родным. Вместе со своей большой семьей уже четвертый год живет в России, занимается сельским хозяйством.
«Очень интересные доклады — крымский американец и наш соотечественник, переехавший из Бразилии. Эти доклады свидетельствуют о важности религии для сохранения наших традиционных ценностей», - отметил Раис РТ.
Он добавил, что спектр сотрудничества со старообрядческими объединениями в республике достаточно широк. Одним из приоритетных направлений государственного и религиозного взаимодействия является совместная работа по защите и укреплению традиционных духовных ценностей.
«Нынешний форум проводится в Год семьи, объявленный Президентом России, наглядно демонстрирует единство наших взглядов в отношении институтов семьи и брака, вопросах демографии, в деле укрепления гражданственности и патриотизма», - заметил Рустам Минниханов.
Раис Татарстана напомнил о работе, проводимой в республике по восстановлению храмов и проведению культурных проектов. Важным событием, в частности, стало совместное создание музея истории старообрядчества в Казани.
«Мы высоко ценим усилия старообрядцев в части оказания помощи участникам СВО и членам их семей. Это особенно важно сейчас, в условиях, когда страна проходит серьезные испытания», - добавил Раис Татарстана.
Он вручил государственные награды республики. Митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий удостоен ордена «Дуслык», а секретарь Казанской общины христиан Древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия старопоморского согласия, участник СВО Ильяс Султанов получил медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Также были вручены медали «Ана даны - Материнская слава» и «100 лет образования ТАССР».
Всероссийский старообрядческий форум «Традиционные семейные ценности» проходит в Казани 29 и 30 октября. Он приурочен к Году семьи в России.
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