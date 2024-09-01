Минниханов в Альметьевске открыл финал конкурс профмастерства среди нефтяников

Фото: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»

В Альметьевске стартовал финал 54-го конкурса профессионального мастерства ПАО «Татнефть». Соревнования между молодыми сотрудниками компании открыл Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Долгие годы нефтяная отрасль была и остается основой экономики республики, благодаря которой реализуются многие государственные программы, развиваются смежные направления в промышленности, в социальной сфере, инфраструктура республики. Все это было бы невозможным без высокого профессионализма, глубоких знаний и навыков работников нефтяной промышленности. Сегодня здесь собрались самые талантливые сотрудники, которые доказали, что знают свое дело», — заявил Раис республики.

Более 40 лет назад участие в конкурсе принимал и генеральный директор «Татнефти» Наиль Маганов.

«Этот конкурс — не просто давняя традиция, этот конкурс — преемственность поколений. Вот уже 54 года подряд мы наблюдаем, как молодое поколение зажигает нас страстью состязаний. Такая молодежь задаёт стандарты и двигает „Татнефть“ к новым победам. Для меня это не пустые слова, потому что около 40 лет назад я точно так же был участником конкурса профессионального мастерства и помню свои эмоции, свои впечатления и мотивацию к дальнейшей работе», — сказал Маганов.

Конкурсы и праздничные мероприятия сегодня проходят на 14 площадках. Руководитель республики побывал на каждой из них.

За звание лучших в финале боролись 410 молодых специалистов. Призерами II и III степеней стали по 45 человек, столько же были признаны победителями. Соревнования по 13 конкурсным направлениям уже прошли в заочном формате на производственных площадках группы «Татнефть» и специально оборудованных площадках в Центре подготовки кадров.

Первый конкурс профессионального мастерства прошел в 1970 году в нефтегазодобывающем управлении (НГДУ) «Альметьевнефть» в цехах добычи нефти, подземного ремонта скважин, поддержания пластового давления и был приурочен к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. С 1975 года соревнования по отдельным нефтяным специальностям начали проводиться между НГДУ. В 1986 году впервые конкурс был организован в рамках всего объединения «Татнефть». А с 2003-го он приобрел статус молодежного – в нем участвуют молодые работники до 35 лет включительно.

Видео: © Жамиль Салимгареев / «Татар-информ»