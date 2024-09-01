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Минниханов: Нефтегазовая отрасль остается символом мощи Татарстана
На протяжении многих лет нефтегазовая отрасль была и остается символом мощи и богатства Татарстана. Благодаря ей в республике реализуются многие социальные и инфраструктурные проекты, обепечивается достижение стратегических целей развития России. Об этом, поздравляя работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником, заявил Раис РТ Рустам Минниханов.
«Сегодня, несмотря на непростые геополитические условия, наши компании, в числе которых флагман нефтегазохимического комплекса республики ПАО „Татнефть“ им. В.Д. Шашина, продолжают поступательное движение вперед, добиваются технологического лидерства, внедряя современные технологии и цифровые решения в производственную деятельность», — подчеркнул руководитель республики.
Он отметил, что высокие достижения в отрасли являются результатом самоотверженного труда и преданности делу 10 тысяч нефтяников и газовиков, ветеранов, которые передали бесценный опыт молодому поколению и сформировали прочный фундамент для дальнейшего развития нефтегазового сектора.
«Желаю вам успехов в вашем нелегком, но очень важном труде. Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и вашим семьям!» — заключил Рустам Минниханов.
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