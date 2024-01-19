news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Экономика 19 января 2024 17:49

Минниханов открыл 32 отремонтированных отделения Почты России в Татарстане

Скопировать ссылку

Открытие 32 отремонтированных отделений Почты России в Татарстане прошло сегодня перед заседанием коллегии Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики. Церемонию открытия провел Раис РТ Рустам Минниханов по видеосвязи.

«Очень хороший и нужный проект. В этом году 32 объекта, и на встрече с руководством Почты России мы договорились, что эта работа будет продолжена», — сказал руководитель республики.

Минниханов добавил, что отделения почты очень важны для населения, и поблагодарил Правительство страны и руководство Почты России за этот социальный проект.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым программу модернизации почтовых отделений в республике.

#почта #Татарстан #Рустам Минниханов
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2