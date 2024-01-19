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Минниханов обсудил с Волковым программу модернизации почтовых отделений в Татарстане
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым. Стороны обсудили программу ремонта и модернизации почтовых отделений, передает пресс-служба руководителя республики.
«Отделение почты — это один из ключевых социальных объектов, особенно в сельской местности», — подчеркнул Минниханов во время беседы.
По программе модернизации, которая ведется по поручению Президента России Владимира Путина, в 2022 году в республике обновили 15 отделений почтовой связи, а в 2023-м — 32 объектов. В 2024-м работа по этому направлению будет продолжена. Всего в республике работают 1138 отделений почтовой связи и более 8 тыс. сотрудников.
Кроме того, участники встречи рассмотрели расширение перечня доступных услуг в почтовых отделениях, привлечение кадров и реализацию логистического потенциала республики.
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