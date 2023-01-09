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Официальная хроника
9 января 2023  11:56

Минниханов освободил Сулейманова от должности главы Минмолодежи РТ

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Тимур Сулейманов освобожден от должности главы Минмолодежи РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Освободить Сулейманова Тимура Джавдетовича от должности министра по делам молодежи Республики Татарстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Напомним, что Сулейманов возглавил татарстанское отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», созданного в прошлом году по указу Президента РФ Владимира Путина.

#Рустам Минниханов
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