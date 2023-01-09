Минниханов освободил Сулейманова от должности главы Минмолодежи РТ

Тимур Сулейманов освобожден от должности главы Минмолодежи РТ. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Освободить Сулейманова Тимура Джавдетовича от должности министра по делам молодежи Республики Татарстан в связи с переходом на другую работу», — говорится в документе.

Напомним, что Сулейманов возглавил татарстанское отделение Всероссийского движения детей и молодежи «Движение первых», созданного в прошлом году по указу Президента РФ Владимира Путина.