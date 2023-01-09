Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи РТ, у него новая должность

Тимур Сулейманов покинул пост министра по делам молодежи Республики Татарстан. Он стал помощником Президента Татарстана и возглавит республиканское отделение Всероссийского движения детей и молодежи. Об этом «Татар-информу» стало известно от источника из Правительства РТ.

Тимур Сулейманов был назначен на пост министра в сентябре 2021 года. Он сменил на посту Дамира Фаттахова, у которого работал первым заместителем с открытия Минмолодежи в 2018 году. До этого он возглавлял разные молодежные движения: был президентом «Лиги студентов РТ» и директором «Сэлэт».

Новое Всероссийское движение детей и молодежи «Движение первых» появилось в 2022 году по указу Президента России Владимира Путина. Оно объединит молодых людей со всей страны. Как комментировал «Татар-информу» сам Сулейманов, перед руководителем регионального отделения будут стоять масштабные задачи. Слухи о его назначении на эту должность ходили еще с декабря прошлого года. Сегодня его официально представили в Доме Правительства РТ.

Имя следующего министра по делам молодежи РТ пока неизвестно.