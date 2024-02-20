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Фарид Мухаметшин переизбран председателем Ассамблеи народов Татарстана
Председателем Ассамблеи народов Татарстана единогласно переизбран Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а ее исполком возглавил Ренат Валиуллин. Новый состав совета ассамблеи утвержден сегодня на VI отчетно-выборной конференции в Казани.
«Сохранение культуры и традиций народов, проживающих в нашей республике – один из главных вопросов государственной политики многонационального Татарстана, будем и дальше этим заниматься», – сообщил участникам конференции Мухаметшин.
Он поблагодарил актив национального движения республики за оказанное доверие. Руководителем исполкома Ассамблеи народов Татарстана избран Ренат Валиуллин, ранее занимавший должность постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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