Фарид Мухаметшин переизбран председателем Ассамблеи народов Татарстана

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Председателем Ассамблеи народов Татарстана единогласно переизбран Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, а ее исполком возглавил Ренат Валиуллин. Новый состав совета ассамблеи утвержден сегодня на VI отчетно-выборной конференции в Казани.

«Сохранение культуры и традиций народов, проживающих в нашей республике – один из главных вопросов государственной политики многонационального Татарстана, будем и дальше этим заниматься», – сообщил участникам конференции Мухаметшин.

Он поблагодарил актив национального движения республики за оказанное доверие. Руководителем исполкома Ассамблеи народов Татарстана избран Ренат Валиуллин, ранее занимавший должность постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области.