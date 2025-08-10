Минниханов осмотрел ход уборочных работ на полях Пестречинского района РТ

фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов вместе с главой Минсельхоза РТ Маратом Зяббаровым осмотрел ход уборочных работ на полях Пестречинского района. После облета руководитель республики также встретился с местным активом, сообщила его пресс-служба.

По словам главы района Раиса Сулейманова, посевная площадь составляет 54,6 тыс. га. Всего в районе поголовье крупного рогатого скота более 9 тыс.

Как отметил Зяббаров, уборка завершена на 30% в районе. По животноводству фиксируется увеличение фермерских хозяйств и вместе с тем снижение по личным подсобным хозяйствам.

Минниханов подчеркнул, что для работы с населением и роста ЛПХ необходимо создавать кормовые центры.

Кроме того, он обратил внимание на реализацию ряда программ по улучшению инфраструктуры с учетом того, что со стороны жителей района поступают вопросы по строительству социальных объектов. Почти один миллиард рублей будет направлен только на дороги района.

Там же Рустам Минниханов посетил завод ООО «Кулонэнергомаш», где ему рассказали о технологии производства и продемонстрировали выпускаемую продукцию. Предприятие выпускает оборудование для заводов железобетонных изделий и сельскохозяйственной отрасли, сталелитейную продукцию и изделия из чугуна, а также проектирует и собирает оборудования для объектов газовой, нефтяной, нефтехимической и других отраслей промышленности.

