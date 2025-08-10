Рустам Минниханов: Вопрос догазификации новых поселков остаётся одним из ключевых

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При строительстве новых жилых поселков вопрос их догазификации остаётся одним из самых важных. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии торжественного пуска газа в дома жителей в деревне Эстачи Высокогорского района РТ.

«Строится огромное количество новых жилых поселков. Конечно, вопрос их догазификации – один из основных. Напомню, что Татарстан – самый газифицированный регион. Хочется сказать спасибо Президенту России Владимиру Путину за появление профильной программы, которая позволила провести газ в 27 тыс. хозяйств», – отметил Раис Татарстана.

В селе Эстачи построили новую сеть газораспределения длиной 4 км. Благодаря ей газом обеспечат 161 земельный участок.

«Сегодня большой праздник. Еще один населенный пункт в Татарстане получает газ. С первого дня появления профильной программы республика активно в нее включилась. Газификация – это непрерывный процесс, который ни в коем случае нельзя останавливать. С гордостью говорим, что на сегодняшний день в нашем регионе процент газификации составляет порядка 99%. Это один из самых высоких показателей в стране», – добавил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань», депутат Госсовета РТ Рустем Усманов.

По его словам, главный вызов в сфере догазификации в Татарстане сейчас – это новые жилые комплексы и поселки, которые активно строятся в республике.

Почетные гости поприветствовали работников газовой службы и местных жителей, после чего зажгли символический факел в честь запуска газа в новый поселок.