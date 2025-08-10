Рустам Минниханов: Вопрос догазификации новых поселков остаётся одним из ключевых
При строительстве новых жилых поселков вопрос их догазификации остаётся одним из самых важных. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов на церемонии торжественного пуска газа в дома жителей в деревне Эстачи Высокогорского района РТ.
«Строится огромное количество новых жилых поселков. Конечно, вопрос их догазификации – один из основных. Напомню, что Татарстан – самый газифицированный регион. Хочется сказать спасибо Президенту России Владимиру Путину за появление профильной программы, которая позволила провести газ в 27 тыс. хозяйств», – отметил Раис Татарстана.
В селе Эстачи построили новую сеть газораспределения длиной 4 км. Благодаря ей газом обеспечат 161 земельный участок.
«Сегодня большой праздник. Еще один населенный пункт в Татарстане получает газ. С первого дня появления профильной программы республика активно в нее включилась. Газификация – это непрерывный процесс, который ни в коем случае нельзя останавливать. С гордостью говорим, что на сегодняшний день в нашем регионе процент газификации составляет порядка 99%. Это один из самых высоких показателей в стране», – добавил гендиректор ООО «Газпром трансгаз Казань», депутат Госсовета РТ Рустем Усманов.
По его словам, главный вызов в сфере догазификации в Татарстане сейчас – это новые жилые комплексы и поселки, которые активно строятся в республике.
Почетные гости поприветствовали работников газовой службы и местных жителей, после чего зажгли символический факел в честь запуска газа в новый поселок.