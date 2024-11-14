Рустам Минниханов осмотрел выставку Russia China Expo в Казани

Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел выставку Russia China Expo, развернувшуюся на территории МВЦ «Казань Экспо». Мероприятие проводится в рамках международного бизнес-форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Выставка представляет крупные российские и китайские инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации технологических решений. Мы ожидаем конкретных договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими компаниями», – отметил Раис Татарстана.

На входе в зал расположилась арт-инсталляция из трех фигур: медведя, барса и панды, символизирующих Россию, Татарстан и Китай. Сама выставка заняла целый павильон выставочного комплекса. У входа в него расположился стенд Татарстана – здесь гости смогут оценить достижения республики в различных отраслях.

Фото: rais.tatarstan.ru

Рядом находится стенд «КАМАЗ-мастер»: здесь представлен один из грузовиков команды, мобильный магазин и небольшая виртуальная игровая площадка.

По соседству с ним гости форума могли поближе познакомится с альметьевской Высшей школой нефти. Здесь им рассказали о программах подготовки учебного заведения и продемонстрировали макет всего учебного комплекса.

Помимо промышленных достижений, Татарстан представил и свой туристический потенциал. Так, одним из стендов стал санаторно-курортный комплекс «Аква-Вита». Объект находится в Верхнеуслонском районе, его общая площадь составляет 163 тыс. квадратных метров.

Фото: rais.tatarstan.ru

Не обошлось и без культурной составляющей. На выставке организовали множество мастер-классов: по росписи деревянных изделий, вышивке, игре на народных музыкальных инструментах, национальным играм и танцам, кружевоплетению и другие. Кроме того, Казанский федеральный университет организовал мастер-классы, посвященные китайской культуре: письменности, настольным играм, плетению узелков и использованию палочек для еды.

Отметим, что в экспозиции принял участие и ряд китайских компаний. Так, среди стендов особенно выделились производство микроплат для любых видов техники – их сделают под запрос покупателя. Помимо этого, гости выставки могли оценить транспортное оборудование, зерносушилки, строительную отрасль, интеллектуальное ирригационное оборудование, сельскохозяйственную продукцию и «умные» бурильные установки.