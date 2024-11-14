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Международная выставка Russia China Expo открылась в Казани
В Казани открылась Международная выставка Russia China Expo. Она является частью II Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который продлится с 13 по 15 ноября.
«Признательны нашим китайским партнерам, что они откликнулись на наше приглашение. Сегодня благодаря личным усилиям глав государств – Российской Федерации и Китайской Народной Республики есть хорошая возможность максимально активно работать на межрегиональном уровне», – поприветствовал присутствующих Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Он напомнил, что в конце октября состоялся саммит БРИКС, в котором участвовала китайская делегация во главе с председателем КНР Си Цзиньпином. Основные мероприятия как раз прошли комплексе «Казань Экспо», где сегодня проводится форум «РОСТКИ».
«В рамках форума также организована выставка Russia China Expo, которая представляет крупные российские и китайские инвестиционные и инфраструктурные проекты, презентации технологических решений. Конечно же, в рамках форума ожидаем конкретных договоренностей и подписания взаимовыгодных соглашений между российскими и китайскими компаниями», – заключил Минниханов.
В открытии также участвовали губернатор Кировской области Александр Соколов, полномочный министр Посольства КНР в России Лю Цзюнь, заместитель секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Хэ Чжун Ю.
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