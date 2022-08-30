Минниханов осмотрел после ремонта первую в Казани библиотеку с концертным залом

Фото: пресс-служба Президента Татарстана.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в День республики посетил казанскую библиотеку «Сандугач», в которой провели капремонт. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Пространство библиотеки №13 поделено на несколько зон. В читальных залах организованы открытые полки — посетители могут найти здесь книги на разные темы, также в зале разместили коворкинг — места для индивидуальной и групповой работы и отдыха.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

В главном зале планируется проводить крупные мероприятия и встречи, а в аудитории-мастерской — презентации, мастер-классы и индивидуальные консультации. Отличием данной муниципальной библиотеки является небольшой концертный зал, где будут проводить литературно-музыкальные вечера, лекции, и дискуссии.

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Для удобства посетителей установлена станция возврата книг, благодаря которой читатели могут самостоятельно сдать прочитанные издания, положив их в книгоприемник.

Книжный фонд библиотеки универсален и включает более 54 тыс. экземпляров. Кроме того, здесь запущена система распознавания книг, в которую входит станция самостоятельной книговыдачи, маркировка фонда, общее ПО для администрирования — оно может объединить информацию со всех RFID-устройств и выдать статистику о произведенных книговыдачах и возвратах.

Библиотека по улице Мавлютова была построена в 1989 году и является одной из самых посещаемых в городе — до ремонта ее книжным фондом пользовались около 5 тыс. читателей ежегодно.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РТ посетил двор на Мавлютова, модернизированный по президентской программе.