Минниханов осмотрел двор на Мавлютова, модернизированный по президентской программе

В Татарстане идет активная работа по созданию и модернизации инфраструктуры, цель которой — улучшение качества жизни людей. Одним из обширных направлений в этой сфере является программа «Наш двор», которая превращает придомовые территории в современные многофункциональные площадки. Об этом на празднике двора по улице Мавлютова в Казани рассказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В День города и республики руководитель Татарстана посетил одну из дворовых территорий, полностью обновленную по программе «Наш двор». Вместе с ним жителей дома с праздником поздравили мэр Казани Ильсур Метшин, глава Минстроя России Ирек Файзуллин и народный артист РФ Александр Розенбаум.

Высокие гости начали осмотр площадки с обновленной местной библиотеки «Сандугач», а затем направились в сам двор.

Здесь гостям презентовали концепцию, по которой прежняя дворовая территория подверглась переосмыслению и обновлению: удобные детские площадки чередуются с эргономичными лавками, продуманными асфальтовыми дорожками и зонами отдыха. Обновленный двор преобразился и внешне — значительное внимание здесь уделяется зеленым зонам, создающим атмосферу свежести и прохлады в знойные летние дни.

По пути своего следования Президент Татарстана и другие высокие гости пообщались с местными жителями, чтобы напрямую узнать их впечатления от модернизированного двора.

«Сегодня очень много средств вкладывается в реализацию этих и других проектов. Это стало возможным благодаря огромной поддержке Президента России Владимира Путина и председателя Правительства РФ Михаила Мишустина», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Он напомнил, что нынешнее празднование Дня республики и Дня города Казани проходит в год 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Это придает особое значение всему тому, что происходит в эти праздничные дни.

«Если говорить об инфраструктурных проектах, которые реализуются федеральным бюджетом, то в ближайшие 5 лет на это выделят 500 млрд рублей. Никогда в истории нашей республики таких проектов не было. Это и трасса М12 до Москвы, это и обход Челнов и Нижнекамска, и многие другие. <...> Мое пожелание одно — чтобы вы берегли все это, чтобы все это работало для вас и ваших детей», — обратился Рустам Минниханов к жителям двора, собравшимся на праздничные гуляния.

По окончании официальной части высокие гости покинули площадку, а праздник двора продолжился народными песнями, хитами татарстанской и российской эстрады, а также ивентами и конкурсами для детей.