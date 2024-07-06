Минниханов осмотрел площадки и подворья федерального Сабантуя

Площадки и подворья XXIV федерального Сабантуя в Республике Марий Эл осмотрел сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Первой точкой стала площадка с традиционными татарскими соревнованиями: влезть на столб, пройти по бревну, бой на мешках, перетягивание палки и многие другие.

Сразу за соревновательной площадкой начинались подворья и палатки. Одной из локаций, которую посетил руководитель республики, стало татарское подворье от Нижнекамского района Татарстана, где удалось полностью отразить быт татарского народа.

Далее он посетил палатки представителей различных районов Марий Эл. Здесь гости могли познакомиться с особенностями муниципалитетов, традициями, существующими в конкретной местности. Также можно было попробовать огромное количество разнообразных блюд, приготовленных жителями районов. Угостился блюдами национальной кухни и Рустам Минниханов.

Помимо этого, на плошадке можно было посетить детскую зону, молодежную сцену, фуд-корт, ярмарку с изделиями местных умельцев. А на центральной сцене шел концерт звезд марийской и татарской эстрады.

Ранее за визит на Федеральный Сабантуй Минниханова поблагодарил глава Марий Эл Юрий Зайцев. Он также поделился совместными фотографиями с события.