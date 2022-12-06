Минниханов осмотрел отремонтированный военкомат в Высокогорском районе

Президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел здание военкомата Высокогорского района после капремонта. Военный комиссариат Высокогорского района расположен в административном здании 1973 года постройки, также есть здание призывного пункта 1982 года постройки.

Стартовали ремонтные работы в июне этого года, к настоящему моменту на объекте обновили крышу, фасад, заменили окна и двери, отремонтировали инженерные сети, заменили мебель оборудование, провели внутреннюю отделку, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В Татарстане принято решение в этом году капитально отремонтировать здания военных комиссариатов. На эти цели из республиканского бюджета предполагалось почти 285,4 млн рублей.

Напомним, Минниханов находится в Высокогорском районе с рабочей поездкой. Ранее он открыл здесь, а также в Буинске и Мензелинске футбольные манежи.