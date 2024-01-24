Минниханов осмотрел новый медцентр «Клиники Нуриевых» в Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня перед итоговым заседанием коллегии Министерства здравоохранения РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел открывшийся недавно новый медицинский центр группы компаний «Клиника Нуриевых», расположенный на улице Академика Лаврентьева, 13 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Инвестиционный совет РТ одобрил инвестиционный проект по строительству медцентра еще в 2018 году. «Клиника Нуриевых» вложила в него более 237 млн рублей собственных средств. Земельный участок под строительство стационара был выделен по распоряжению Раиса РТ. Проект был реализован в 2021–2023 годах при активной поддержке Агентства инвестиционного развития РТ, Минздрава РТ и мэрии Казани. Центр имеет два профиля: хирургический и лабораторный.

Во время осмотра Рустаму Минниханову рассказали о планах «Клиники Нуриевых» по совершенствованию оказания медицинских услуг. Руководителю республики сообщили, что благодаря созданию медцентра создано 100 новых рабочих мест. Должно сократиться время ожидания гинекологических и урологических операций. На текущий год запланировано примерно 1400 операций: более 1000 гинекологических, свыше 300 пластических и более 100 урологических.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На первом этаже центра находятся две операционные. В одной из них операции можно делать под контролем рентген-аппарата, что делает работу хирургов более эффективной. Палаты пациентов оснащены тревожными кнопками вызова врача. Возле каждого койко-места имеются специальные консоли, через которые можно подавать медицинские газы. Для пациентов с подозрением на инфекции предусмотрена изолированная палата.

На втором этаже размещена лаборатория. Там имеются современные автоматические анализаторы и система безопасных шлюзов, через которые передается биологический материал. Здесь можно проводить 220 тыс. исследований в год.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В осмотре медицинского центра также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие официальные лица.

Ранее «Татар-информ» сообщил, что глава Минздрава попросил Раиса РТ помочь со строительством детской больницы в Казани.