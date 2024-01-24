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Минниханов осмотрел новый медцентр «Клиники Нуриевых» в Казани
Сегодня перед итоговым заседанием коллегии Министерства здравоохранения РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел открывшийся недавно новый медицинский центр группы компаний «Клиника Нуриевых», расположенный на улице Академика Лаврентьева, 13 в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Инвестиционный совет РТ одобрил инвестиционный проект по строительству медцентра еще в 2018 году. «Клиника Нуриевых» вложила в него более 237 млн рублей собственных средств. Земельный участок под строительство стационара был выделен по распоряжению Раиса РТ. Проект был реализован в 2021–2023 годах при активной поддержке Агентства инвестиционного развития РТ, Минздрава РТ и мэрии Казани. Центр имеет два профиля: хирургический и лабораторный.
Во время осмотра Рустаму Минниханову рассказали о планах «Клиники Нуриевых» по совершенствованию оказания медицинских услуг. Руководителю республики сообщили, что благодаря созданию медцентра создано 100 новых рабочих мест. Должно сократиться время ожидания гинекологических и урологических операций. На текущий год запланировано примерно 1400 операций: более 1000 гинекологических, свыше 300 пластических и более 100 урологических.
На первом этаже центра находятся две операционные. В одной из них операции можно делать под контролем рентген-аппарата, что делает работу хирургов более эффективной. Палаты пациентов оснащены тревожными кнопками вызова врача. Возле каждого койко-места имеются специальные консоли, через которые можно подавать медицинские газы. Для пациентов с подозрением на инфекции предусмотрена изолированная палата.
На втором этаже размещена лаборатория. Там имеются современные автоматические анализаторы и система безопасных шлюзов, через которые передается биологический материал. Здесь можно проводить 220 тыс. исследований в год.
В осмотре медицинского центра также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и другие официальные лица.
Ранее «Татар-информ» сообщил, что глава Минздрава попросил Раиса РТ помочь со строительством детской больницы в Казани.
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