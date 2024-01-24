Глава Минздрава попросил Раиса РТ помочь со строительством детской больницы в Казани

На показатель детской смертности влияет отсутствие в Казани многопрофильного детского стационара. Таким мнением на итоговой коллегии Министерства здравоохранения РТ поделился его руководитель Марсель Миннуллин.

По его словам, сейчас большинство специалистов узких специальностей сконцентрированы в Детской республиканской клинической больнице. А за последние 10 лет нагрузка на специалистов ДРКБ выросла почти в три раза. По подсчетам министерства, ежедневно в приемное отделение клиники обращаются до 400 пациентов и 60% из них – это жители Казани.

«Глубокоуважаемый Рустам Нургалиевич, нашей столице очень нужна современная многопрофильная детская больница, прошу поддержать нас и дать соответствующие поручения», – отметил Марсель Миннуллин.

Минздрав РТ готов оптимизировать ряд маломощных детских больниц города.

Напомним, что разговоры о новой крупной детской больнице начались еще два года назад, был разработан эскиз нового медицинского учреждения. По плану больница должна была появиться на улице Гаврилова.

«Строительство детской больницы важно и в целом для всей республики. Мы сможем создать три зоны с детскими ВМП-центрами, что позволит распределить нагрузку между больницами, выстроить эффективную маршрутизацию маленьких пациентов, что позволит снизить показатели детской смертности», – заключил Марсель Миннуллин.