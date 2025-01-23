Минниханов осмотрел новое здание Управления по борьбе с коррупцией МВД по РТ

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетил новое здание Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по РТ. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Новое четырехэтажное здание общей площадью 7,3 тыс. кв. метров находится на перекрестке улиц Большая Красная и Карла Фукса. В подземной части разместилась двухуровневая автостоянка на 66 машино-мест. На первом, втором и третьем этажах расположены административные, служебные и специальные помещения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ побывал в кабинетах для сотрудников, залах совещаний и видеоконференцсвязи, блоке хранения вещественных доказательств, помещениях для работы с заявителями и задержанными, а также в архиве.

Объект оснащен охранной и пожарной сигнализацией, системами вентиляции, видеонаблюдения и автономной системой пожаротушения в архивных и технических помещениях.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После осмотра здания Рустам Минниханов принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел по РТ.

Накануне Раис Татарстана открыл новое здание межмуниципального отдела МВД в Верхнем Услоне, о чем сообщал «Татар-информ».