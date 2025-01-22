Минниханов открыл новое здание межмуниципального отдела МВД в Верхнем Услоне

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня в селе Верхний Услон состоялось открытие нового административного здания межмуниципального отдела МВД России «Верхнеуслонский». В церемонии открытия приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр внутренних дел по РТ Дамир Сатретдинов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На территории отдела помимо двухэтажного административного здания общей площадью более 5,5 тыс. кв. метров возвели гараж на семь автомобилей, навес на пять спецмашин, контрольно-пропускной пункт и строение кинологической службы. Построен объект за счет средств республиканского бюджета.

Рустам Минниханов осмотрел дежурную часть, изолятор временного содержания, помещения для задержанных, зал приема граждан, блок ГИБДД и музейный зал. Раиса РТ заверили, что в отделе созданы все условия для служебной деятельности и профессиональной подготовки сотрудников, проведения занятий и совещаний с личным составом, размещения служебного автотранспорта, содержания служебных собак, приема граждан и оказания госуслуг.

Все помещения оснащены необходимой мебелью, бытовой и организационной техникой, стеллажами для хранения имущества и документации. Предусмотрены тир на четыре огневые позиции и физкультурный зал.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

По словам Рустама Минниханова, обеспечение сотрудников правоохранительных структур хорошими условиями труда — одна из важнейших задач органов власти. «Татарстанская полиция была и остается одним из лучших подразделений МВД России», — выразил уверенность руководитель республики.

Минниханов добавил, что власти региона помогают органам внутренних дел в решении ряда вопросов, включая реконструкцию и строительство административных зданий.

«Сегодняшнее открытие — яркий пример такой работы. В новом здании есть всё необходимое для прохождения службы в современных и комфортных условиях. Это важное событие не только для коллектива, но и для жителей района в целом», — подчеркнул Раис РТ.

Рустам Минниханов также обратил внимание на особое значение Верхнеуслонского ОВД. Дело в том, что летом население Верхнеуслонского района увеличивается в десятки раз за счет обитателей дачных и садовых поселков, многие жители Казани приезжают сюда на отдых.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В завершение своей речи руководитель республики высоко оценил качество строительства и пожелал сотрудникам полиции успешной работы. После этого Раис Татарстана вручил ряд наград и передал отделу новый служебный автомобиль.

В свою очередь Дамир Сатретдинов поблагодарил руководство республики за поддержку в укреплении материально-технической базы органов внутренних дел.